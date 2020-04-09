Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan yeni corona tedavi rehberi!

CNN Türk’te konuşan Prof. Dr. Ertuğrul, şunları söyledi.

* Bugün yeni bir tedavi rehberi daha geldi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan.

* O tedavi rehberine göre, artık biz çok erken dönemlerde de hastalığı tedavi etmeye başlayacağız.

* Yani pozitif olarak bulduğumuz her hastaya neredeyse tedavi vereceğiz.

* Bu olumlu bir gelişme.

* Hastalık akciğer bulgularıyla seyretmeden daha da ağır tablolar oluşturmadan hastalığı tedavi etme şansına sahip olacağız.

TÜRKİYE’DEKİ CORONA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Bugünkü vaka sayısı da 4 bin 56 oldu.

Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam can kaybı ise 908 oldu.