Sağlık çalışanları: Yaşamak, yaşatmak istiyoruz

Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tıp Fakültesi önünde salgında ölen sağlık çalışanları için açıklamada bulundu. TTB, “Artık yeter ölüyoruz, yaşamak yaşatmak” istiyoruz diyerek yaşamını kaybeden 310 sağlık çalışanına dikkat çekti.

“BİZ HER GÜN CANIMIZI YİTİRİYORUZ”

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, zor bir yılı geride bıraktıklarına dikkat çekerek, “Öfkeliyiz. Biz öfkeli olmayalım da kimler öfkeli olsun. Her gün sağlık çalışanlarını yitiriyoruz. İnsanlarımızı yitiriyoruz. O turkuaz denen karanlık tabloda 250'lere ulaştı yitirdiğimiz insan sayısı günlük. Biliyoruz ki sadece Covid-19'dan değil salgını yönetemedikleri için sağlık hizmeti alamayan, başka nedenlerle sağlık kurumuna gelmesi gereken insanları da yitiriyoruz. Ne yaptılar? Şehrin dışına dağın tepesine şehir hastaneleri yaptılar, milyarlar akıtıyorlar ama insanları koruyamadılar. Hastane kapılarında salgını karşıladılar, koruyucu sağlık hizmetlerini ortadan kaldırdılar. İnsanları koruyamadılar. Biz her gün canımızı yitiriyoruz. O nedenle böyle devam etmez diyoruz” diye konuştu.

“BUGÜNE KADAR 310 SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ HAYATINI KATBETTİ”

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise şöyle konuştu:

“ Biz gelen bu tsunamiyi gördük uyardık ve tedbirler alınması gerektiğini, tam kapanmayı önerdik. Tam kapanma ile birlikte tam ücret, sosyal destek, sosyal devlet ve bunun nasıl yapılması gerektiğini açıkça belirttik. Ancak bu çağrılarımıza kulak tıkandı. Salgın tamamen kontrolden çıktıktan sonra insanlar ambulans beklerken, acilde sedyeler üzerinde yaşamını yitirirken, doktorlar hasta seçmeye zorlandığı bir dönemde kısmi tedbirler alındı. Şu anda salgının tekrar kontrol altında olduğu söyleniyor. Hergün resmi açıklamalara göre 250 yurttaşımız yaşamını yitiriyor. Gerçek bunun çok daha üzerindedir. Böyle salgın kontrolü olmaz. Bu rakamlarda ölümlere razı olmamız isteniyor biz buna razı değiliz. Bugüne kadar 310 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti.”