Bu zaferi kazanmak sizin elinizde

İstanbul'dan 5 yıl önce eşi ve annesinin kansere yakalanması nedeniyle Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne yerleşen iki çocuk, bir torun sahibi sigorta şirketi yöneticisi 60 yaşındaki Sevda Tavman kanser ile mücadelede sergilediği tavır ile örnek oldu. Annesi ve eşinin yıllar süren kanser tedavisi ile başa çıkarken bu kez kendisi kansere yakalanan Tavman yaşam savaşını anlattı.

TANIK OLDUM

Üç yıl içerisinde annesini ve eşinin kaybeden Tavman iki yıl önce yumurtalık kanserine yakalandı. Bodrum'daki bir hastanenin onkoloji bölümünde tedavisi devam eden Tavman, defalarca kemoterapi tedavisi gördü. Ancak hergün yaptığı düzenli spor ve egzersizler, pozitif bakış açısı, yaşama tutunmasını sağladı. Tedavisi devam ederken karın lenfleri ve yumurtalıkları alındı.

Kanserle mücadelede moral yüksekliğine dikkat çeken Sevda Tavman, “Annemin ve eşimin yaşadıklarına tanık oldum. Çağın salgını kanser hastalığı o kadar çok ki, ama nedense bir gün bana da gelir diye aklımın ucundan geçmiyordu. Kanser olduğumu öğrendiğimde sabahlara kadar ağladım. Ardından doktorum, kardeşlerim ve çocuklarımın desteği ile hayata farklı bir pencereden bakmayı öğrendim” dedi.

HASSAS OLMAYIN

“Hayır diyebilmeyi öğrenmelisiniz” diyen Tavman, sözlerine şöyle devam etti: “Bu dönemde hassas ve duygusal olmamanın gerektiğini öğrendim. Kötü enerji aldığınız hiçbir ortamda bulunmayın, kimseyle tartışmayın polemiğe girmeyin, bahçedeki karıncadan, ağaçtaki meyve çiçeğinden keyif alıp bunlarla mutlu olmayı öğrenin. Yenemeyeceğiniz hastalık yok, önce moral, sonra sağlıklı, dingin ve sporun olduğu bir ortamda yaşam seçin. Türkiye şartlarında mümkün mü diyeceksiniz evet mümkün kansere karşı zaferi kazanmak sizin elinizde.”

GÜLÜN, HAYAT ÇOK GÜZEL

“Kanseri yenmemdeki en önemli unsurlardan biri de Bodrum'un temiz havası, dinginliği” diyen Tavman, “Tedavi sürecini atlattım, şimdi 5-6 ayda bir kontrollerim var, yeniden doğdum sanki. Pilates yapıyorum, doğa yürüyüşlerine katılıyorum. Hastalığı alt etmek istiyorsanız pozitif olmalı ve stresten uzakta durmalısınız. Dondurulmuş, hazır gıdaların dışında beslenme düzeni oluşturarak kendinize yeni bir yaşam biçimi düzenlemelisiniz. Gülümseyin, sevdiklerinizden ayrılmayın, hayatın her şeye rağmen gerçekten çok güzel olduğunu unutmayın” diye konuştu.