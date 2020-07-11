Coronayla ilgili doğru bilinen 6 yanlış

Bazı yanlış bilgiler sosyal medyada hekim ve konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından paylaşıldıkça salgınla ilgili ‘şehir efsanelerinin' sayısı da günden güne artıyor. Corona virüsü ile mücadele kadar ‘yanlış bilgilerle' de mücadelenin önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Duran Tok, crona virüs ile ilgili doğru zannedilen 6 yanlışı anlattı…

1 – YANLIŞ

Virüsten korunmanın en iyi yolu sürekli evde kalmaktır.

DOĞRU

‘Evde kal' çağrısına hepimizin uyması gerekir ancak bu; ‘hiçbir zaman evinizden çıkmayın' veya ‘hareketsiz kalın' anlamına da gelmez. İmkanlar ölçüsünde düzenli olarak egzersiz yapmak, açık havada ve sakin ortamlarda sosyal mesafeye dikkat ederek dolaşmak hem fiziksel hem de ruh sağlığı açısından faydalıdır. Özellikle kronik hastalığı olan ve düzenli aralıklarla kontrole gitmesi gereken vatandaşlarımız pandemiden kaçınırken kalp damar hastalıklarına ve felç gibi çeşitli hastalıklara maruz kalabilir.

2 – YANLIŞ

Alkol vücuttaki virüsü öldürür.

DOĞRU

Yüzde 60-70 ve üzerinde alkol içeren her türlü dezenfektan dış ortamdaki corona virüse karşı etkilidir ancak alkol içerek virüsleri öldürmeyi düşünmek son derece tehlikelidir. Bu, virüse etkili diğer dezenfektanlar için de geçerli olup hiçbir mikrop öldürücü içilerek kullanılmamalıdır.

3 – YANLIŞ

Turşu, kefir, sarımsak, soğan gibi gıdaları düzenli tüketirsek hastalıktan korunur hatta tedavi oluruz.

DOĞRU

Bazı gıdaların (turşu, kefir, sarımsak, soğan vb.) bağışıklığı kuvvetlendirdiği veya destek olduğu doğrudur. Ancak bu gıdaların Covid-19 virüsünü öldürdüğü düşünülerek hastalığın tedavisinde kullanılması yanlıştır.

4 – YANLIŞ

Bol ve sık aralıklarla su içersek virüs akciğerlere değil de mideye gider. Böylece virüs mide asidine dayanamayıp ölür.

DOĞRU

Mide asidi Covid-19'u öldürebilir ancak; su içerek Covid-19 virüsü veya başka bir virüs ya da bakterinin yönünü değiştirip mideye yönlendirmek mümkün değil.

5 – YANLIŞ

Ben gencim, bana bir şey olmaz.

DOĞRU

Avrupa'da bazı ülkelerde örneğin Fransa'da, Belçika'da, Portekiz'de çocuk sayılacak yaşta gençler Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybetti. Evet, gençlerin yaşlı ve kronik hastalığı olanlara nazaran hastalığı daha hafif geçirme olasılıkları yüksek ancak yukarıdaki örnekte olduğu gibi; bir olasılık bir insanın başına geldiği zaman artık onun için olasılık yüzde 100'dür. Ayrıca risk grubundaki bazı gençler de bu durumlarından habersiz olabilir.

6 – YANLIŞ

Dondurma yerseniz virüsün etkinliği artar ve daha kolay bulaşır.

DOĞRU

Soğuk ortamlarda virüsün canlı kalma süresi artabilir ancak bu, dondurma yenilmesi halinde virüsün yayılma potansiyelinin veya etkinliğinin artması anlamına gelmez. Bu iddianın bilimsel bir temeli de yoktur.