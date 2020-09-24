Kalp hastalarına covid-19, grip ve zatürre uyarısı

Sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel olarak artış gösteren grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonunlarına bağlı hastalıklar da tetiklenecek. Sıklıkla Covid-19 ile benzer belirti ve bulgular gösteren ancak farklı virüslerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları bu dönemde tanıda da karışıklığa neden olacak…

Covid-19 gibi grip ve toplum kaynaklı zatürrenin de özellikle önceden bilinen kalp hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiği biliniyor. Peki kalp rahatsızlığı olanlar bu üç hastalığa karşı nelere dikkat etmeli? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Pamukçu, bu sorumu şöyle yanıtladı…

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Kalp hastaları bugünlerde ve önümüzdeki süreçte şu noktalara dikkat etmeli…

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması (maske, siperlik, eldiven vb) ortamdaki damlacıkları solumamızın önünde bir bariyer oluşturarak korunmamıza katkı sağlar. Karşımızdaki kişilerin de aynı ekipmanları kullanması bulaşıcılığı önemli ölçüde kısıtlar.

Kalp sağlığını korumak için düzenli hareket edilmesi, efor kapasitesinin ve kilonun korunması için haftada en az 3 gün 45-50 dakika fiziksel durumun elverdiği tempoda yürüyüş yapılması uygun olacaktır.

SAĞLIKLI BESLENİN

Salgın hastalık korkusu, stres, artan hareketisizlik, kilo alma, evde sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı, artan tuz, kafeinli içecek ve mineralli su tüketiminin kan basıncı seviyelerinde önemli artışa neden olacağı unutulmamalıdır. Bu süreçte beslenmeye dikkat edilmesi, C vitamini içeren gıdaların tüketiminin artırılması, özellikle kapalı ortamda kalma ve güneşten daha az yararlanma nedeniyle azalacak olan D vitamini seviyesinin korunması için hekime danışılarak destek alınması uygun olur.

KAPALI ALANLARA GİRMEYİN

Covid-19, grip ve viral pnömoniler oldukça bulaşıcı hastalıklar olup, damlacık enfeksiyonu olarak adlandırılan başkasının solunum yolundan dışarı saçılan parçacıkların solunum yolu ile alınmasıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu hastalıklardan korunmak için kalabalık, kapalı ve havalandırma imkanı kısıtlı yerlerde uzun süre bulunmaktan kaçınmak gerekir. Her üç hastalığın daha da yayınlaşması halinde mümkün olduğunca evde kalınmalı. Ne kadar az kişiyle temasta bulunulursa hastalık yayılımının da o ölçüde azalacağı unutulmamalıdır.

DÜZENLİ UYUYUN

Uyku düzeninin korunması ve yeterli süre dinlenme bağışıklık sistemini bu hastalıklara karşı destekleyecektir.

KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN

Pandemi nedeniyle gerekli tedbirler alınıp düzenli olarak kontrole gidilmeli. Doktora danışılmadan ilaçlarla ilgili değişiklik yapılmamalı.