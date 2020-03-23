Sağlık personellerinden ‘evinde kal’ çağrısı

Sağlık Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen uyarılara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar dışarıya çıkmaya devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle yoğun şekilde çalışan sağlık personelleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Muğla’nın Milas ilçesindeki 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık çalışanları, ellerinde “Biz senin için buradayız sen de bizim için evde kal” yazılı dövizlerle uyarılara uymayan vatandaşlara mesaj gönderdi. Hastane çalışanları tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yoğun beğeni aldı.

Johns Hopkins University

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.