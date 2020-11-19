Şimdilik resmi aşımız belli oldu: Milyonlarca doz CoronaVac geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre Türkiye, Aralık ve Ocak aylarında 10 milyon doz corona virüsü aşısı almak için Çin ile sözleşme imzalamak üzere. Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Almanya'da geliştirdikleri corona virüsü aşısının ise ruhsat çıksa dahi ilk etapta 1 milyon doz alınabilmesi bekleniyor.

Çinli Sinovac tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının Türkiye'de 25 merkezde denemeleri geçen eylül ayından beri yapılıyor. Firmadan yapılan açıklamada aşının 2021 yılının başında dünyaya dağıtıma hazır olacağı belirtiliyor

TÜRKİYE AŞIDA ÖNCELİKLİ ÜLKELERDEN

Sinovac Üst Yöneticisi Yin Veydong, şirketin Pekin’deki yeni fabrikasında gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının dağıtımında deneylere katılan ülkelere öncelik vereceklerini söylüyor. Yani Türkiye aşı denemelerine katılmış bir ülke olarak bu aşıyı almada öncelikli olacak.

Sinovac Biotech'in ürettiği ve Çin'de hali hazırda insanlara uygulanan CoronaVac aşısının erken dönem çalışma notları dün kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'de sağlık çalışanları üzerinde denenen aşının önemli ölçüde vücutta koruma sağladığı belirlendi.

DÖRT HAFTADA İKİ DOZ AŞI

700 kişi üzerinde yapılan faz 1 ve faz 2 çalışmaların sonuçları tıp dünyasının saygın dergilerinden Lancet'de yayınlandı. Makalenin yazarlarından Nanjing Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi çalışanı doktor Zhu Fengcai, “Bulgularımıza göre aşı dört haftada iki doz vurulduğunda vücutta çabuk antikor oluşmasını sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu. Aşının her bir dozunun ikişer hafta ara ile vurulması gerekiyor. Aşının faz 2 çalışmalarının ise risk grubu oluşturmayan sağlıklı insanlar üzerinde yapıldığı belirtildi.

HANGİ AŞI KAÇ DERECE SICAKLIKTA SAKLANABİLİYOR?

CoronaVac araştırmalarına katılan Gang Zeng isimli araştırmacı aşının 2-8 derece sıcaklıkta üç yıl boyunca muhafaza edilebileceği için rakip aşılardan öne geçeceğini düşünüyor.

MRNA teknolojisi ile üretilen Pfizer/Biontech aşısının ise -70 derecede sevkıyatının yapılması gerekirken aşının normal buzdolabı sıcaklığında 5 gün dayanabileceği ifade ediliyor.

Moderna'nın aşısının 30 gün boyunca normal buzdolabında saklanabileceği, altı aya kadar kullanım için ise -20 derecede tutulması gerektiği ifade ediliyor.

Endonezya ve Brezilya'nın verdikleri yüklü siparişlerle SinoVac'ın aşısını kullanmaları bekleniyor.

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AŞILARI YAPTIRANLAR NELER DİYOR?

Aşı gönüllüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek’e Çin’de geliştirilen Covid-19 aşısının ikinci dozu 28 Ekim tarihinde yapıldı. Aşı uygulamasının ardından konuşan Prof. Dr. Gerek, “Birinci aşıdan bugüne kadar geçen sürede aşıdan kaynaklı herhangi bir yan etki hissetmedim. Bugün aşının ikinci dozunu olduk. Bundan sonraki süreçte ilgili arkadaşlarımız, herhangi bir yakınma olup olmadığını yakından takip edecekler. Bizim de bir takip formumuz var ve o takip çizelgesine gelişmeleri işleyeceğiz. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz” demişti.

Pfizer-Biontech'in aşısının da Türkiye'deki testleri devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da aşıyı üzerinde deneyenlerden. Ünal 13 Kasım tarihinde SÖZCÜ Haftasonu'na yaptığı açıklamada, “Aşı 27 Ekim günü bende uygulandı ve ilk gün hafif biçimde ateşim yükseldi, onun dışında hiçbir yakınmam yok.” ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN'DE GENEL DURUM

Çin’de pek çok firma corona virüsüne karşı aşı üretiyor. Bu firmaların klinik testlerinin ne aşamada olduğuna ilişkin ortada düne kadar net bir veri olmasa da Çin hükümeti aşının insanlara yapılmasına izin veriyor. Çin’de pek çok kişi özellikle yurt dışındaki okullarına geri dönmek isteyen öğrenciler özel şirketlerin ürettiği aşılardan kullanıyor.

Devlet halihazırda resmi olarak Zhejang eyaletinde risk grupları öncelikli olmak üzere halka aşı veriyor. Aşının yıl sonunda devlet tarafından bütün ülkeye dağıtılması bekleniyor. Çin’de önde gelen aşı üreticileri Sinovac Biotech, Sinopharm ve CanSino Biologics. Kimi vatandaşlar aşının iki dozu için 68 dolar öderken kimileri ise özel hastanelerde 300 dolara kadar aşı vurdurabiliyor. Çin’de yapılan klinik deneylere ilişkin elde tam bir bulgu olmasa da Sinopharm hali hazırda 350 bin kişiye klinik deneyler harici aşı vermiş.

Firma 40 bin insan üzerinde yapılacak testlerin yakında tamamlanacağını bildiriyor. Batılı bilim insanları üçüncü faz klinik testler tamamlanmadan Çin’de halka aşı yapılmasına izin verilmesinin insan sağlığına zarar verebileceğini ifade ediyor.

CoronaVac'ın aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi öğretim görevlisi Naor Bar-Zeev faz 3 çalışmaları gelmeden aşı hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını söyledi.

Kaynaklar: SÖZCÜ, BBC, Al Jazeera