TTB: Sağlık çalışanları hasta iken çalışmaya zorlanılıyor

Türk Tabipler Birliği PCR testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının çalışmaya döndükten sonra PCR testi yapılmayacağının bildirildiği belgeleri paylaştı.

Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli’nin 6 Kasım tarihinde ilgili birimlere gönderdiği yazıda, Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının tedavi bitiminde PCR negatifliğine bakılmaksızın göreve başlayabileceklerini belirttiği görüldü. COVID-19 geçiren çalışanların işe dönüşlerinde bazı anabilim/bilim dalı ve birimler tarafından PCR negatifliği istenerek test yaptırılması konusunda zorlamalar tespit edildiğini bildiren Başhekim Kendirli, “Direktifler dışında hareket edilmemesi, hasasiyetle rica olunur” çağrısında bulundu.

“KİŞİLERDE SEMPTOM OLMASI ÇALIŞMAYA ENGEL DEĞİLDİR”

Dicle Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ’ın 28 Eylül 2020 tarihli tüm anabilim dalları ve idari birimlere gönderdiği yazıda, PCR testi pozitif çıkan çalışanların, çalışmaya döndükten sonra yeniden test yapılmadan maskeyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Söz konusu belgede Akdağ, şunları söylüyor:

“PCR testi pozitif çıkan çalışanlarımız PCR testi yapıldığı gün itibariyle 10 gün sonra (klinikte yatan hastalar 14, yoğun bakımda yatmış ise 20 gün sonra) yeniden test yapmadan maskeyle çalışmaya devam edeceklerdir, kişilerde tat koku duyu kaybı ve öksürük semptomunun olması çalışmaya veya izolasyonun sonlandırılmasına engel değildir. Maske ile çalışmaya devam edeceklerdir.

“POZİTİF HASTA İLE TEMAS TEST YAPILMASINI GEREKTİRMEZ”

Çalışanın kendi servisinde çalışan mesai arkadaşı veya tedavi ettiği hastaların pozitif çıkmış olması veya pozitif hasta ile temaslı olması test yapılmasını gerektirmez. Semptom olmadıkça maske ile çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. Hastanede çalışanların maskesiz çalışamayacağı bilindiği için kılavuzda sağlık çalışanları ayrı tutulmuştur. Maskesiz çalışmanın ve sosyal mesafeye dikkat etmemenin cezai yaptırımı vardır.

Sağlık çalışanlarının yüksek risk grubuna dahil edildiği durum ikameti aynı hanede olan kişilerden (anne, baba, eş ve çocuklar) birinin Covid-19 olduğu saptandıktan sonra 7 gün boyunca izolasyon önerilir. Sağlık çalışanı birim amirine bunu belgeledikten sonra filyasyon veya aile hekimliklerinden izolasyon raporu alabilirler. Ancak aynı yerde ikamet etmeyip HES kodunda yüksek risk kaydı oluşmuş ise mutlaka aile hekimleri veya hastanemiz filyasyon ekipleriyle önceden görüşmeleri gerekmektedir.

Hastane çalışanlarının mobil cep telefonlarına HES uygulaması indirip durumlarını takip etmeleri önerilmektedir. Yanlış beyanda bulunan ve izolasyon kurallarına uymayanlara cezai işlemler uygulanmaktadır. Oluşabilecek cezai durumlardan kişinin kendisi sorumludur. Bilgilerini ve tüm çalışanlara tebliğ edilmesi hususunda gereğini rica ederim. ”

TTB: SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTA İKEN ÇALIŞMAYA ZORLANILIYOR

Belgeleri paylaşan Türk Tabipleri Birliği, “Sağlık çalışanları hasta iken çalışmaya zorlanılıyor” iddiasında bulundu. TTB’nin açıklamasında, “COVID-19 ile sadece sağlık kurumlarında yapılacaklarla, tüm yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkarak başarılı olamazsınız. Yaptıklarınız/yapamadıklarınızla taammüden sağlıkçıları öldürüyorsunuz” ifadelerine yer verildi.