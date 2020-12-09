TTB: Salgını şeffaflık bitirir

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun asemtomatik veya hafif vakalar ile yakın temaslılarda karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmesi, bu süre içinde semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantinanın sonlandırılması, 8. günde işe dönüş sağlanması kararı tartışma konusu oldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medyada karantina süresinin “sanayi işletmelerinde yaşanan sıkıntıları çözmek” amacıyla indirildiği yönünde bir paylaşım yaptı. TTB de bugün gelinen vahim tablonun ekonomiyi önceleyen adımlar yüzünden olduğunu, salgının sermayenin görüşlerinin değil, şeffaflık ve bilimsel yaklaşımların bitireceğini dile getirdi.

AMAÇ SANAYİ İŞLETMELERİNDEKİ SIKINTILARI ÇÖZMEK

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından “Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini 10 güne indirdi. PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilebilecek ve 8. günde işe dönüş sağlanabilecek” paylaşımı yaptı.

SONRA DÜZELTME PAYLAŞTI

Gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Hisarcıklıoğlu, “Yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan karantina süresi güncellemelerine Türkiye de uyum sağlamıştır. İş dünyasının talebi de bu yöndeydi” dedi.

“PATRONLAR SAĞLIK KONUSUNDA FİKİR YÜRÜTEMEZ”

TTB'de TOBB Başkanının yaptığı paylaşımı alıntılayarak, sağlıkla ilgili kararları sermayenin değil bilimin belirlemesini istedi. TTB paylaşımında şöyle denildi; “Bugün pandemide gelinen vahim tablonun nedeni, halk sağlığını değil ekonomiyi önceleyen adımlardır. Patronlar sağlık hakkında fikir üretemez. Salgını sermayenin görüşleri değil, şeffaflık ve bilimsel yaklaşımlar bitirir. #SermayeDeğilBilimBelirlesin”