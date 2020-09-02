Türkiye’de ilk, dünyada 3’üncü kez uygulandı

İstanbul’da yaşayan Gülay Çolak, 1 yıl önce yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerde dengesiz tansiyonun nedeni bulunamadı ve verilen birçok ilaç ile tansiyonu kontrol altına alınamadı.

Ardından yapılan kontrollerde, Çolak’ın her iki böbrek üstü bezinde kitle olduğu, bu hastalığın böbrek üstü bezinin fazla çalışmasından kaynaklanan Cushing Sendromu olduğu anlaşıldı.

İKİ BÖBREK ÜSTÜ BEZİNE MÜDAHALE

Robotik ve kapalı yöntemle yapılan ameliyatla Çolak’ın böbrek üstü bezleri alınırsa böbrek üstü bezi yetmezliği yaşayacağı için sadece böbrek üstü bezlerindeki kitleler alındı. Bu ameliyat Türkiye’de ilk kez, dünyada 3’üncü kez uygulandı.

AMELİYATIN ARDINDAN 3 GÜNDE TATİLE ÇIKTI

Başarılı geçen ameliyatın ardından Çolak, ayağa kalkıp yürümeye başladı. Çolak’ın, ameliyat öncesinde kullandığı yüksek dozdaki tansiyon ve şeker ilaçlarını ise ameliyat sonrasında kullanmasına gerek kalmadı. Çolak, 3’üncü günde taburcu edildi.

‘ORGANLARIN İŞLEYİŞİNDE BOZUKLUKLARA SEBEP OLUYOR’

Böbrek üstü bezindeki aşırı aktivitenin diğer organların işleyişinde bozukluklara neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mutlu Ateş ise vaka ile ilgili şunları söyledi:

“Hastamızın yapılan değerlendirmesinde, karın bölgesinde yağlanma olduğu görüldü. Bu Cushing Sendromu’nun spesifik bulgularından biri. Bu hastalık böbrek üstü bezinin salgıladığı bir hormona bağlı kortizon düzeyinin yükselmesiyle gerçekleşen şikayetlerle ortaya çıkar. Kan şekeri düzenlenmez, tansiyon kontrol edilemez. Vücudun diğer organlarının işleyişine yardımcı olan böbrek üstü bezindeki bu aşırı aktivite, organların işleyişinde bozukluklara sebep oluyor” dedi. (DHA)