Üç gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane kalp krizinden öldü

Hatay Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı’nda idari personel olarak görev yapan Ferdane Bilgin’in 27 Kasım’da yaptırdığı corona virüsü testi pozitif çıktı. Evli ve iki çocuk annesi Bilgin, dün akşam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, 40 yaşındaki sağlık çalışanın vefatıyla ilgili bir paylaşımda bulundu: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı personellerimizden Ferdane Bilgin, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allahtan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Bilgin’in cenazesi bugün toprağa verilecek. (DHA)

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