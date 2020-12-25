Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yoğun bakımda iki kez kalbi durdu ama coronayı yendi

Amasya'da yoğun bakım servisinde 36 gün geçiren ve bu süreçte 2 kez kalbi duran 60 yaşındaki  Murat Sarı corona virüsünü yendi. 48 günlük hastane tedavsinin ardından eve dönen Sarı o süreci "Sanki bir boşlukta dönüyor gibiydim. Sadece gözümün önüne çocuklarım geldi" diye anlattı.

Güncellenme: 09:33, 25/12/2020
Haberler Sağlık

Amasya'da korona virüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 36 gün boyunca kaldığı yoğun bakım ünitesinde 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılarak 48 gün sonra sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Murat Sarı, yaşadıklarını anlattı.

Murat Sarı, üşüme ve kusma şikayetiyle başvurduğu Suluova Devlet Hastanesi'nden ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'e sevk edildi.

“SANKİ BOŞLUKTA GİBİYDİM”

Burada yapılam tetkiklerin ardından doktorunun “Akciğerinde kanama var. Seni uyutmamız lazım” sözlerinden sonra yoğun bakıma alınan ve 36 gün boyunca hiçbir şeyi hatırlamayan evli ve 2 çocuk babası Murat Sarı, uyandırıldığı anı şu sözlerle anlattı:

* 36 gün sonra gözümü açtığımda yoğun bakımda yatıyorum. Sanki bir boşlukta dönüyor gibiydim. Sadece gözümün önüne çocuklarım geldi.

* Göğsümün üzerine bir şey baskı yapıyor gibiydi. Kalkamıyordum. Uyandığımda hiçbir şey hissetmiyordum.

* Kalkmak istedim ama hastane personeli müsaade etmedi. Her gün gelip ‘Murat amca bugün daha iyisin' şeklinde moral verdiler.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TATLI 

48 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuşup taburcu olduktan sonra sağlık çalışanlarına tatlı gönderen Sarı, “Doktorum da, hemşireler de, hasta bakıcılar da çok yardımcı oldular. Rabb’im hepsinden razı olsun. Ben böyle bir ilgi alaka görmedim. Allah devletimize zeval vermesin. Orada yattığım sürece yapılan hizmetleri zannetmiyorum ki hiçbir ülke insanına bu kadar değer vermez” şeklinde konuştu.

Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Hatice Sarı da eşinin tedavisi sürecinde ilgileri dolayısıyla Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür etti. (İHA) 

AMASYA Amasya Üniversitesi Çocuk Corona hastane korona Sağlık
Yayınlanma Tarihi:09:11,