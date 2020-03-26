2003’te sigortalı olanlar için önemli emeklilik tarihi…

Emekli olmak isteyen vatandaşlar emeklilik tarihleri için gün sayarken birçok sebeple emeklilikteki tüm şartlar değişebiliyor. En önemli etkenlerden biri de sigorta başlangıç tarihi olarak görülüyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nde yer alan sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle emeklilik detayı…

ÖRNEK SORU VE CEVAPLA EMEKLİLİK TARİHİ

SORU: 1 Temmuz 1976 doğumluyum. Sigorta girişim 2003'te. 4000 gün prim ödemem var. Kaç yaşında emekli olurum?

CEVAP: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 7000 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3000 gün daha prim ödeyip priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 500 gün daha prim ödeyerek priminizi 4500 güne tamamlamanız şartıyla, yine aynı tarihte yani 60 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak)