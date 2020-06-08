Bina tamamlama sigortası ile tüketici mağdur olmuyor

Zaman zaman “Topraktan girdim, evi ucuza aldım” sözlerini duymuşsunuzdur. Bir de “Topraktan girdim, müteahhit kaçtı, elimdeki avucumdakiler de uçtu gitti” şeklinde hüsranla biten sözler… ‘Topraktan girme' veya yeni tabirle ‘maketten ev almak'… İşte risk de tam bu noktada başlıyor. Yani yıllarca dişinizden tırnağınızdan artırdıklarınızı ev almak uğruna kaybetmeniz. Art niyetlilerin yanı sıra ekonomik sıkıntılar nedeniyle zora giren müteahhitler, verdikleri taahhütleri yerine getiremeyince maketten daire satışlarında zarara uğrayanların sayısı her geçen gün artıyor. Bunlara bir de Covid-19'un getirdiği sıkıntılar ve kentsel dönüşüm mağdurları ekleniyor.

TÜKETİCİYİ KORUYOR

Ülkemizde de artan bu mağduriyetlerin önüne geçmek için 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 28 Mayıs 2014'te yürürlüğe girdi. Bu 6502'yi dayanak alan tüketicinin konutunu peşin veya taksitle ödemesini ‘ön ödemeli konut satışları' olarak düzenleyen yönetmelik de 27 Kasım 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti. Bu yönetmelikle, tüketicinin en üst seviyede mağduriyetine yol açan bina ve projelerin yarım kalması ya da hiç başlanmaması riskine karşı inşaat firmaları için Bina Tamamlama Sigortası (BTS) yaptırması ya da diğer teminatlardan en az birinin verilmesi mecburi hale geldi. Böylelikle konut sahibi olmak amacı ile yüksek bedeller ödemiş olan tüketicilerin inşaat şirketi iflas etse bile bina tamamlama sigortası sayesinde konutlarını edinmeleri sağlanmış oldu.

BTS, maketten yapılan satışların tamamlanamaması durumunda, birikimlerini müteahhitlerin iş bitirebilme yetkinliklerine emanet eden yatırımcıları korumak amacıyla yapılıyor.

BEŞ YILDIR VAR AMA YAPTIRAN AZ

Marsh Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Servet Gürkan, BTS'nin beş yıldır yürürlükte olmasına rağmen gerekli ilgiyi görmediğini söyledi. Gürkan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sigorta şirketlerinin ortaklaşa belirleyeceği bir model ile BTS uygulanmalı” diyor. Bina tamamlama sigortasının dünyada uygulanan bir sistem olduğunu belirten Gürkan, “Uygulamalarında da bizdeki gibi ya tüketicinin ödediği para yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi tarafından geri ödeniyor ya da sigorta şirketi binayı tamamlayıp, tüketiciye teslim ediyor. Konut teslim etmek ise tercih edilen bir yöntem değil, genellikle dünya uygulamalarında tüketiciye para ödeniyor. Peki, sorunlar son bulursa BTS uygulanamaz mı? Uygulanır. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın açıkladığı üzere her yeni dönüşüm projesinden bu sigorta mutlaka istenecek ve kesin kural olarak da uygulanacak” diye konuştu.

QUİCK SİGORTA DA ÜRÜN GELİŞTİRDİ

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Bina Tamamlama Sigortası'na yönelik yeni bir ürün geliştirdiklerini belirterek, “İlk pilot poliçeyi de düzenledik. Ciddi miktarlarda talep de almaya başladık. Hem Fatura Koruma Sigortası'nın hem de Bina Tamamlama Sigortası'nın lansmanına hazırlanırken, koronavirüs salgını çıktı. Burada şimdi hem ekonomik hayatta hem de genel faaliyetlere ilişkin bir takım belirsizlikler var. O yüzden bir gözlemleme zamanı olacaktır. Fakat bize talepler ciddi oranda gelmeye başladı. Beklenenin aksine çok büyük projelerle değil de müstakil binalara teminat vererek faaliyete başlayacağız. Müstakil binalar konusunda uzunca süredir reasürörlerin çekinceleri vardı. Müstakil binalara ve küçük projelere teminat vermek istemiyorlardı. Biz aksine müstakil binalara ve küçük ölçekli projelere daha çok teminat vereceğiz. Yani Anadolu'ya destek olacağız” diye konuştu.

Bina Tamamlama Sigortası'nın avantajları neler?

– Bina Tamamlama Sigortası, hem inşaat firmalarını hem daire sahiplerini koruyan bir sigorta ürünü.

– Bina Tamamlama Sigortası ile sigortalılar inşaat firmasının keyfi davranışlarından korunuyor.

– Bina Tamamlama Sigortası, özellikle kentsel dönüşüm projeleri ve toplu konut inşaatı projelerinde, protokolde yazan şartlara uyulmaması halinde Borçlar Kanunu'nun verdiği hak ile başka bir inşaat firması ile sözleşme yaparak, inşaatın tamamlanması garantileniyor.

– Poliçenin yapıldığı Sigorta Şirketi, inşaat firmasını güvence altına alarak şirketin iflas etmesi, şirket sahibinin kaçması veya ölmesi durumunda daireleri satın alan tüketicilerin bütün zararlarını karşılayarak zor durumda kalmamalarını sağlamaktadır.

– Sigorta şirketleri, sigorta kapsamında olan inşaat firmalarının sorumlu olduğu yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde, durumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirerek poliçeyi sonlandırmaktadır. Bu sayede sigorta şirketleri, projenin denetimini yaparak tüketicilerin mağdur olmasını önlüyor.