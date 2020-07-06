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Daha erken emekli olmak için önemli detay…

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarının yanında emeklilik için kaç gün kazanabileceklerini de merak ediyor. İşte emekliliği öne alabilmek için örnek soru ve cevap üzerinden detaylar...

15:07 -
Haberler Sigorta
Daha erken emekli olmak için önemli detay…

Emekli olmak için gereken şartlar kişilerin sigorta başlangıçları ve prim ödeme tarihleriyle doğrudan bağlantılı oluyor. Peki hangi şartlar da emekli olabileceksiniz? Korkusuz Gazetesi’nin soru ve cevap köşesinden örnekle emeklilik detayı…

BAĞ-KUR’DA DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

1963 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 10 Ekim 2007. Ne zaman ve nasıl emekli olurum?

CEVAP: Emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. (boşluğunuz yoksa ara vermeden prim ödemeniz halinde, Mart 2027 sonunda) BağKur'dan daha erken emekli olabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak Bağ-Kur'a 1260 gün prim öderseniz, emekli olmak için; 5400 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olursunuz. İsteğe bağlı ödediğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız Ocak 2024 sonunda emekli olabilirsiniz.

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