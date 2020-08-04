DYS evrak takibi nasıl yapılır? Emekliliğim onaylandı mı?

Sigortalı çalışan herkes, ister çalışma hayatına yeni başlasın ister çalışma hayatını sonlandırmak üzere olsun emekli olduğu zaman neler yapacağını hayal eder ve emekli olmak için tüm şartları yerine getirince de gerekli başvuruları yaparak emekliliğin onaylanmasını bekler. İşte tam da bu süreçte herkesin aklına ‘emekliliğim onaylandı mı?’ ‘DYS evrak takibi nasıl yapılır?’ gibi sorular geliyor. Biz de bu durumda merakları gidermek ve emekliliğin sorgulanması için yapılması gerekenleri adım adım anlatarak yardımcı olmak için detaylı bir haber hazırladık. İşte yapmanız gerekenler…

DYS EVRAK TAKİBİ NASIL YAPILIR? EMEKLİLİĞİM ONAYLANDI MI?

Emekli olabilmek için öncelikle çalışırken yapılması gereken şartlar var. Prim ödemesi, yaş sınırı gibi… Tüm bu şartlar yerine getirildikten sonra başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru sonrası birkaç ay içinde cevap gelir ve emekli olabilirsiniz. Ancak bu birkaç ay içinde neler olup bittiğini başvurunun ne durumda olduğunu sorgulamanız için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kendi sitesi. Diğeri de emeklilik ile ilgili birçok işlemi halledebileceğiniz e-Devlet Kapısı’dır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜZERİNDEN ARAMA

Öncelikle bu adrese tıklayın ve “SGK Evrak Kaydı ve Takibi” başlığı altında başvuru dosyanızın ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bu sorgulama için gerekli bilgiler TC kimlik numaranız ve kayıt yılı bilginizdir.

Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra evrak ara butonuna basarak sorgulamayı tamamlayabilirsiniz.

E-DEVLET KAPISINDAN ARAMA

Buradaki linke tıkladıktan sonra sistem sizden kimlik doğrulaması isteyecektir.

Kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak doğrulama yapın.

Bunun için TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi gerekmektedir. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Doğrulama yaptıktan sonra sizi Sosyal Güvenlik Kurumu, DYS Evrak Takip sayfasına yönlendirecek ve sorgulama için başka SGK’ya ait başka bir siteye gitmeniz gerektiğini söyleyecek. Uygulamaya git seçeneğine tıklayarak geçiş yapabilirsiniz.

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait olan bu siteden evrak yılı bilginizi girerek sorgulama yapabilirsiniz.

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