e-SGK şifresi (e-bildirge) nedir? SGK e-şifre başvurusu nereye yapılır? Başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

4/a yani SSK kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait prim ve gün sayısını belirten aylık prim ve hizmet belgesini gönderebilmeleri için öncelikle ilgili iş yeri için iş yeri dosyası açtırmaları ve e-SGK uygulama ekranına giriş için de SGK şifresi temin etmeleri gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-SGK işveren şifresini daha önce işverene ya da vekiline elden teslim ederken son yapılan düzenlemeyle birlikte SGK e-bildirge şifresinin internet üzerinden alınabilmesi mümkün hale getirildi. e-bildirge şifrelerinin internet üzerinden alınmaya başlamasıyla işverenler büyük bir yükten kurtulmuş oldular.

SGK işveren e-bildirge şifre başvuruları internetten yapılamamaktadır. Daha önceden olduğu gibi iş yeri şifresi başvuru evraklarının ve SGK şifre formunun iş yeri tescil evrakları ile birlikte verilmesi gerekmektedir. İlgili ekrandan iş yeri tescil başvurunuzu yaptıktan sonra iş yeri tescil için gerekli evrakları ve e-SGK şifre alma için gerekli evrakları SGK’nın ilgili birimine 1 hafta içerisinde göndermeniz gerekmektedir.

İNTERNETTEN e-SGK ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İnternetten SSK e-şifrenizi alabilmeniz için öncelikle e-SGK şifre başvuru formu ve SGK şifresi kullanıcı sözleşmeleri ile birlikte SGK’nın ilgili birimine şifre başvurunuzu yapmış olmanız gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu işveren ya da vekili adına e-SGK şifresini tanımladıktan sonra:

– Bu adrese giriş yapın.

– e-SGK uygulamaları penceresine girin

– e-SGK işveren modülündeki “e-SGK Uygulamaları ve e-SGK ŞİFRE” kutusuna tıklayın.

–Sonra sağdaki UYGULAMA GİRİŞ ekranını tıkladıktan sonra açılan ekranda T.C. Kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi yazın. Girişi tıkladıktan sonra adınıza tescil edilmiş tüm iş yerlerine ait e-bildirge şifreleri bir liste halinde önünüze gelecektir.

e-SGK ŞİFRESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

– e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu

– İşverene ait imza sürküsü

– Eğer şifre vekile verilecekse noter onaylı vekaletname,

– İşveren ya da işveren vekiline ait kimlik fotokopisi

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