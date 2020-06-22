Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu?

Emeklilerin merakla temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını araştırıyor. Her şeye gelen yüklü zamlar sonrasında mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İlki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşiyor. Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu?

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4'ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler Temmuzda %4'ün üzerinde bir zam alacak.

EMEKLİ MAAŞINA OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6,49, memur maaşlarına ise yüzde 5,49 olarak yansıtıldı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıtıldı.