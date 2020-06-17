Emeklilik şartlarını doğrudan etkiliyor! Prim ödeme tarihine dikkat…

Emeklilik koşulları kişilerin özel durumlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durumlarda kişilerin bulunduğu duruma benzer örnekler yol gösterici olabiliyor. İşte soru ve cevap üzerinden emeklilik hakkında merak edilenler…

PRİM GÜNÜ VE EMEKLİLİK DETAYI

28 Temmuz 1968 doğumluyum. SSK girişim 1 Aralık 1992'de oldu. 6 yıllık Bağ-Kur dahil 7600 gün civarında primim var. Askerliğimi 28 Şubat 1988-30 Ağustos 1989 arasında yaptım. Emekliliğe ne zaman hak kazanabilirim?

CEVAP: Bağ-Kur'a prim ödeme tarihiniz önemli. Bağ-Kur'dan sonra SSK'ya en az 1260 gün prim ödemeniz varsa,askerlik sürenizin 10 gününü borçlanmanız halinde, SSK'dan emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 53 yaşınızı dolduracağınız 28 Temmuz 2021'de SSK'dan emekli olabilirsiniz. BağKur prim ödemeniz SSK'dan sonraysaaskerlik sürenizi borçlanıp, 860 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 9000 güne tamamlayacağınız tarihte BağKur'dan emekli olabilirsiniz. Ayrıca 5400 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte Bağ-Kur'dan emekli olmanız da mümkün (bu seçenekte askerlik borçlanması da gerekmiyor).