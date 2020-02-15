Emekliye promosyon için kötü haber!

SGK'nın bu ay içinde 13 milyon emekli için önemli adım attığı ve Bankalar Birliği ile promosyon için masaya oturacağı iddia edildi. Emekli promosyonu haberlerinin ardından büyük bir umut yaşayan emeklilere kötü haber Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) geldi. TBB'nin açıklaması şöyle: “Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir.

RAKAM TATMİN ETMELİ

Türkiye Bankalar Birliği´nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır.” Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, “Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ile ulaşım ve diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesi.” Harun SİMAVİ/KORKUSUZ