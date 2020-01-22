Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV tutarları ve MTV ödeme ekranı…

MTV ödeme dönemi devam ediyor. MTV ocak ve temmuz olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor. 2020 yılı ile birlikte MTV tutarları da değişti. İşte MTV tutarları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme nasıl olacak sorusunun yanıtı…

MTV NASIL ÖDENİR?

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

2020 ZAMLI MTV TABLOSU

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.