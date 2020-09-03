İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı için beklenen gün geldi!

İş bulamayan kişilerin, yeniden işe başlayana kadar hayatlarını kolaylaştıran işsizlik maaşı ödemeleri için beklenen gün geldi. Daha önce duyurulan tarihlere göre işsizlik maaşı bugün, gün içerisinde hesaplara yatırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak