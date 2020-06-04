Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği farkı ne?

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının farkı birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı arasında belirgin farklar bulunuyor. Soru üzerinden örnekle merak edilenler haberimizin devamında…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞININ FARKLARI

İşyerinin tam kapalı olması ile çok kısa zamanlı çalışılması halinde kısa çalışma ödeneği açısından bir farklılık var mı? Kısa Çalışma Ödemesi alan bir kişi bu parayı işsiz kalması halinde alabileceği ödemelere mahsuben mi alıyor, işsizlik ödeneği ile arasında ne fark var?

CEVAP: Kısa Çalışma Ödeneği, kısa çalışma döneminde işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçiye yapılan ödemeyi ifade ediyor. Bu bağlamda, işyerinde çalışma tamamen durdurulmuş ise aylık olarak 30 günlük (ilk ay hariç), kısmi olarak durdurulmuş ise çalışılmayan süre (gün sayısı) için Kısa Çalışma Ödeneği ödeniyor. Kısa Çalışma Ödeneği alan bir kişi bu parayı bir anlamda işsiz kalması halinde alabileceği ödemelere mahsuben alıyor. Zira kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, işsiz kalınması halinde belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülüyor. Kısa Çalışma Ödeneği ile işsizlik ödeneği arasında, biri ödenme gerekçeleri, diğeri ödeme tutarları olmak üzere iki konuda farklılık söz konusu.