Müzik enstrümanlarını da sigorta koruyacak

İş birliği kapsamında taraflar, online platform da dahil olmak üzere Zuhal Müzik mağazalarından satın alınacak müzik enstrümanlarına sigorta güvencesi ile koruma imkânı sunuyor. ‘HDI Müzik Enstrümanı Sigortası', müzik enstrümanlarında oluşabilecek kırılma, zarar görme veya çalınma gibi durumları teminat altına aldığı gibi enstrüman sahibinin maruz kalabileceği kazalara karşı da güvence sunarak; müzik severlere ayrıcalık ve kolaylık sağlıyor.

“MÜZİĞE GÖNÜL VERENLERİN YANINDAYIZ”

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ürüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, ‘‘Sigortalılarımızın ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmek; hayatlarını kolaylaştıracak alternatifler sunmak amacıyla çalışmalarımız artarak devam ediyor. HDI Müzik Enstrümanı Sigortası ile bir anlamda işimiz ile sanatı birleştiriyor ve kendi yöntemlerimiz ile müziğe gönül verenlerin yanında oluyoruz. İş birlikleri ve destekleri için Zuhal Müzik Ailesine çok teşekkür ederiz'' dedi. Zuhal Müzik Genel Müdürü Adnan Sungurlu da bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti, ‘‘Türkiye'de müzik sektörüne yönelik ilk sigorta çalışması olan bu ürünün yaratacağı değer ve farkındalığın gücüne gönülden inanıyoruz. Uzun yıllardır gündemimizde olan proje ile böyle bir sisteme öncülük ettiğimiz için hem mutlu hem gururluyuz. Proje paydaşlarımızla birlikteliğimiz her alanda sürecek'' şeklinde dile getirdi.