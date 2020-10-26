Nakdi ücret desteği Kasım ayında yatırılacak mı? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman bitecek?

Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre ayın ilk 10 gününde hesaplara geçiyor. Corona sürecinde büyük önem taşıyan nakdi ücret desteği ödemelerinin süresi ise geçtiğimiz haftalarda uzatıldı. Son açıklamaya göre ödemeler 17 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KASIM AYINDA YATACAK MI?

Ekim ayına ait nakdi ücret desteği Kasım ayında yatacak ancak henüz tarihler duyurulmadı. Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasının ardından yapılması bekleniyor.

İBAN’ı kayıtlı olmayan hak sahipleri paralarını PTT şubelerinden alacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İLE BİRLİKTE UZATILDI

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020’den itibaren 2 ay daha uzatıldı, bu sayede nakti ücret desteği süresi de uzatılmış oldu.

Son açıklamaya göre ödemeler 17 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.