O tarihe dikkat! Kanıtlamanız için şahit gerekebilir…

Emeklilik tarihi için en büyük etkenlerden biri sigorta başlangıç tarihi oluyor. Sigorta girişinde tarih hatası olanların başvurabilecekleri bazı yollar bulunuyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nde yer alan soru cevap köşesinden örnekle merak edilenler…

BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİN DAVA AÇILABİLİR

1976 doğumluyum. Sigorta girişim 1996 ama prim ödeme gözükmüyor. İlk prim ödemem 2000'de görünüyor. Bu iş nasıl çözülür? 1997/1999 arası askerlik yaptım. 6600 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim?

1996'daki çalışmanızın kuruma bildirilmediğini yeni öğrenmişseniz, hizmet tespit davası açabilirsiniz. Ancak davayı kazanmak için, mahkemede bildirilmeyen çalışma sürenizi belge veya şahitle ispatlamanız gerekir. Yargı yoluyla 1996'dan bir gün bile çalışma süresi kazanabilirseniz, toplam 5825 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde sigorta başlangıcınızı 7 Eylül 1999'a çekecek kadar askerlik süreniz varsa, borçlanmanız ve toplam 5975 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.