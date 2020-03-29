Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

VALİLİK SEYAHAT İZİN KURULU’NA BAŞVURULACAK

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek.

OTOBÜS SEFER PLANLAMASI YAPILACAK

Seyahat İzin Kurulu tarafından, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.

OTOGAR ÇIKIŞINDA SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.

NEREYE GİDİLDİĞİ İLGİLİ VALİLİĞE BİLDİRİLECEK

Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.

İL GİRİŞİNDE TEKRAR SAĞLIK KONTROLÜ

Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.

SADECE İL OTOGARLARI’NDA DURULACAK

Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.