Sıfır oranlı emlak vergisi arsalarda geçerli mi?

Sıfır oranlı emlak vergisi bazı durumlarda emeklilerin önemli tutarlarda tasarruf etmesini sağlıyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin soru cevap köşesinden sıfır oranlı emlak vergisiyle ilgili örnek soru ve cevap…

ARSA İÇİN SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ GEÇERLİ Mİ?

Emekliyim ve emekli maaşımdan başka gelirim yok. Oturduğum 96 metrekare apartman dairesinin 1/2'sine ve deniz kıyısında 123 metrekare gelir getirmeyen hisseli bir arsam var. Oturduğum ev için emlak vergisi ödemiyorum, ancak arsadan yıllardır hisseme düşen çok yüksek emlak vergisi ödüyorum. Yazılarınızda arsa için de emlak vergisi ödememem gerektiğini öğrendim. Uyarınız için çok teşekkür ederim. Konunun yasal dayanaklarını ve bu durumda ne yapılması gerektiğini de açıklarsanız, biz emeklilere daha faydalı olacaktır.

CEVAP: Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama sanırım bir yanlış anlaşılma var. öz konusu yazılarımda sıfır oranlı emlak vergisinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken için uygulandığını, tek meskenin dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunmasının, tek mesken için indirimli emlak vergisi oranı uygulamasına engel teşkil etmediğini, ancak sahip olunan işyeri, arsa ve arazinin emlak vergisinin ödeneceğini belirtiyorum. Dayanağı 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Bu bağlamda, gelir getirmeyen arsanız, oturmakta olduğunuz eve ilişkin sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yaralanmanıza engel olmaz ve hissenize düşen emlak vergisini ödemezsiniz. Ancak gelir getirmese de sahip olduğunuz arsa için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanamazsınız ve arsanın emlak vergisini ödemeniz gerekir.