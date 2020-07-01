Sigorta primleri iade edilir mi? Fazla yatan primler hakkında detay…

Emekli olmak isteyen vatandaşlar emeklilik sürecini en doğru şekilde geçirmek istiyor. Emekli olmak için gereken prim süresinin yatırılması durumunda üzerine fazla olarak ödenen primler geri alınabiliyor mu? Örnek soru ve cevap üzerinden ayrıntılar…

SİGORTA PRİMLERİ İADE EDİLEBİLİYOR MU?

Eşim 1 Aralık 1992 SSK girişli. Eylül 2020'de emekli olacak. 4/a hizmeti 4842 gün, 4/b hizmeti 1223 gün olup, emekliliği için gereken prim gün sayısını geçiyor. Öğrenmek istediğimiz, fazla prim günlerine ilişkin yatan primlerin iadesini talep edebiliyor muyuz?

CEVAP: Emekli aylığı, sigortalının emekliliği için gereken prim günü üzerinden değil, mevcut prim günleri üzerinden hesaplanır. Diğer bir deyişle, sigortalının emekliliği için gereken prim gününü aşan prim günleri de emekli aylığı hesabında dikkate alınıyor. Eşinizin emekli aylığı da emekliliği için gereken 5600 prim günü üzerinden değil, mevcut olan 6065 prim günü üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle, emekliliği için gereken prim gününden fazla olan prim günlerine ilişkin primlerin iadesini talep edemezsiniz.