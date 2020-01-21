Sigorta sektörü büyümeye devam ediyor! Sigorta şirketleri 2019’da 23.1 milyar lira ödeme yaptı

KPMG Türkiye´nin hazırladığı `Sektörel Bakış 2020´ serisinin sigorta sektörünü ele alan raporu yayımlandı. Sigorta sektöründe 2019´un değerlendirildiği, 2020´ye ilişkin beklentilerin sıralandığı rapora göre; 62 şirketin faaliyet gösterdiği sektör 2019´un ilk 10 ayında 2018 yılını yakaladı. KPMG açıklamasında, “Öncü veriler, nüfus ve ekonomideki büyüme dinamikleriyle yüksek potansiyele sahip sektörün 2020´de ortalamanın üzerinde büyüme yakalayacağını gösteriyor” denildi.

KPMG TÜRKİYE SEKTÖREL BAKIŞ 2020 SİGORTA RAPORU’NDA DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

– 2019´un ilk 10 ayında toplam primde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.3´lük büyüme gösteren sektör, yaklaşık 54.5 milyar liralık bir üretime ulaştı.

– Hayat dışında üretim yaklaşık 46 milyar olurken, aynı dönemde hayat tarafındaki üretim ise 9 milyara yaklaştı.

– 2019´un ilk dokuz ayında ödenen toplam hasar tutarı 23.1 milyar lira oldu. Yıllık bazda yüzde 18´lik artışa denk gelen bu rakam içinde trafik ve kasko branşlarının aldığı pay ise yüzde 56, hayat branşının yüzde 10.

YABANCI YATIRIMCI İŞTAHLI

– 2018´de 47 milyon dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım çeken sektör, 2019´un ilk dokuz ayında bu tutarı 219 milyon dolar seviyesine çıkardı. Böylece son 16 yılda sektöre yapılan doğrudan yabancı yatırım girişi 8.1 milyar dolar oldu.

– 2019 yılında sektörde öne çıkan birleşme ve satın alma işlemleri ise; Unico Sigorta´nın SBK Holding´e, Ergo Sigorta´nın HDI Sigorta´ya ve Beha Sigorta´nın bireysel yatırımcılara satışı oldu..

– 2015´ten bugüne sektörde ortalama istihdam artışı yüzde 1.0 ile sınırlanırken, 2018 yılında sektöre yeni giren çalışan sayısı 214 kişi arttı. 2018 sonu itibarıyla sektördeki toplam çalışan sayısı ise 20 bin sınırını aştı. Sektörün ekosisteminde 200 binden fazla kişiye istihdam sağlandığı hesaplanıyor.

– Bireysel emeklilik sistemindeki fon miktarı, 2019 Kasım sonu itibarıyla devlet katkısı dahil 113.2 milyar lira. Toplam katılımcı sayısı ise 6.8 milyon kişiye ulaştı. Sistemdeki toplam sözleşme sayısı da 8.15 milyon. Katılımcı başına fon büyüklüğü 2018 yılında 12 bin 888 lira iken 2019´da 16 bin 558 liraya çıktı.

AKTİF BÜYÜKLÜK 200 MİLYARI AŞTI

– 2019´un ilk dokuz ayında sektörün aktif büyüklüğü, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 215,6 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde elementer (hayat dışı) şirketler yüzde 21.6; hayat ve emeklilik şirketleri yüzde 24.9 büyüdü.

– Aktif yapısı içerisinde, şirketlerin esas faaliyetlerinden alacakları yüzde 59´luk paya sahipken finansal varlıkların payı yüzde 13.3´e yükseldi. Bu rakamlar, şirketlerin finansal varlıklarında yüzde 41´lik bir artışı gösteriyor. Artış oranı esas faaliyetlerden alacaklar kaleminde yüzde 25 seviyesinde.

BORÇLARIN ARTIŞI SÜRÜYOR

– Sektörde 2018 sonunda 98.9 milyar lira seviyesine çıkan esas faaliyetlerden borçlar, Eylül 2019 itibarıyla 121.8 milyar liraya yükseldi. Buna karşın 2013 yılında yüzde 17,7 olan öz sermayenin pasif toplama oranı, 2019 Eylül itibarıyla azalmaya devam ederek yüzde 11.8 seviyesine geriledi.

– Sigorta şirketlerinin sadece sigortacılık faaliyetlerini ifade eden teknik kârlılık 2019 Eylül itibarıyla geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27 artışla 5.6 milyar lira oldu. Hayat dışı şirketler teknik kârlarını yüzde 23, hayat ve emeklilik şirketleri yüzde 36, reasürans şirketleri ise yüzde 47 artırdı.

YENİ DÜZENLEMELER FIRSAT

– Eylül 2019’da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 600 milyon TL sermaye ile kurulan Türk Reasürans Anonim Şirketi´nin (Türk Re) yerli reasürans kapasitesini artırması bekleniyor. Şirket, 1.2 milyar TL tutarındaki reasürans işlemini yurt içinde tutmayı amaçlıyor.

– Sektörde önemli bir yapısal reform hamlesi olarak görülen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu´nun (SEDDK) da hem sigorta farkındalığı hem de finansal yapıların güçlendirilmesi gibi konularda önemli adımlar atılmasını sağlaması bekleniyor.

– Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri, Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında toplanacak. 2020´nin ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan projeyle ölçek ekonomisi oluşturulmasına, bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına katkı sağlanması hedefleniyor.

KATILIM SİGORTACILIĞI BÜYÜYECEK

– 2020´nin fırsatlarından biri de katılım sigortası alanında olacak. Dünyada bu alandaki toplam prim üretimi 20 milyar doları aşıyor. Suudi Arabistan, İran ve Malezya toplam üretimin yüzde 85´ini gerçekleştiriyor.

– Analistler 2023 yılına kadar bu pazarın 43 milyar dolara ulaşacağını belirtiyor. Son yıllarda Avrupa ülkeleri, İngiltere, Kanada, ABD ve Avusturalya gibi gelişmiş ülkelerde de etik bankacılık hızlı gelişim içinde. Bunun uzantısı olarak da katılım sigortasının tercih edilmeye başlanması söz konusu.

– Türkiye´de katılım sigortası nispeten yeni bir alan olsa da hızla gelişiyor. Katılım sigortacılığında 2018 yılı genelinde 2.2 milyar olarak kaydedilen toplam prim üretimi, Ekim 2019 sonu itibarıyla 2.8 milyar liraya yükseldi.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, “Sektörün güçlü yanları olarak devletin; bireysel emeklilik sistemi, tarım ve doğal afet sigortaları gibi stratejik alanlardaki desteği öne çıkıyor. Çalışan genç nüfus oranının yüksekliği de avantaj. Dijitalleşmenin sağlayacağı verimlilik artışları fırsat olarak değerlendirebiliriz. Ancak otomotiv ve inşaat olmak üzere ana sektörlerdeki talep daralması ve jeopolitik riskler sektörü tehdit ediyor. Öte yandan 2019 yılının son çeyreği ile yeniden canlanmaya başlayan ekonomik aktivitenin, prim hacim ve gelirlerini destekleyeceği işaretleri var. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerin yaygınlaşmanın yanı sıra alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerde de hareketlenme başlayacak. Siber sigortalar her geçen gün önemini artırıyor. Kredilerdeki genişlemeye paralel olarak hayat sigortası gelişimini sürdürecek. Bakım sigortası ürünleri tarafında gelişmeler bekleniyor” dedi.