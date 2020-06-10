Tamamlayıcı emeklilik nedir? Tamamlayıcı emeklilik (TES) sistemi ile neler olacak?

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Erdoğan, Tamamlayıcı Emeklilik ile ilgili şunları söyledi;

“Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye’nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz.”

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK NEDİR?

Yeni sistem BES sisteminin yenilenmiş hali olarak sunulacak. Gündemde, çalışanların emeklilik hesabına iş verenlerin de katkıda bulunması var. Yeni sisteme geçişin öncelikli amacı tasarrufların artmasını sağlamak. Artan tasarruf da sermaye piyasalarının derinleşmesine ve finansal istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

“60 ila 100 milyar TL büyüklük sağlayacak tamamlayıcı emeklilik sistemi, sosyal tarafların mutabakatıyla kurularak, özellikle sermaye piyasalarını derinleştirecek kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacak”