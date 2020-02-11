Tamamlayıcı sağlıkta sigortalı adedi 1.5 milyonu aştı

Sompo Sigorta'nın Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, Hayatımız Sigortalı Dergisi'ne verdiği ropörtajda, “Sektörün özel sağlık sigortası hikâyesi başarısız. Buna karşın sektör tamamlayıcı sağlık sigortasında ise başarı hikâyesi yazacak” dedi. Ortaç, tamamlayıcı sağlığın en az kasko sigortası kadar önemli bir büyüklük yaratabilecek potansiyele sahip olduğuna da dikkat çekti.

Tamamlayıcı sağlık kartopu etkisiyle büyüyor

Ortaç, 2019 yılında sağlık branşındaki hızlı büyümede fiyatlardaki artış kadar sigortalı adedindeki artışın da etkili olduğunu söyledi. Sağlık sigortalarında, ÖSS ve TSS olmak üzere 2 temel ürün olduğunu, seyahat sağlık, yabancı sağlık ve kritik hastalıklar gibi diğer ürünlerin payının yüzde 5-7 düzeyinde olduğunu belirten Ortaç, söz konusu ürünler içinde TSS'nin hızlı büyüdüğüne ve sigortalı adedindeki artışta etkili olduğuna vurgu yaptı.



Ortaç'ın TSB verilerinden hareketle paylaştığı bilgilere göre, 2014 yılında ÖSS'deki sigortalı adedi 2.2 milyon iken, 5 yıl sonra yani 2019'da ise ancak 2.3 milyona ulaşabilmiş. Bir başka deyişle ÖSS'de artış çok sınırlı olmuş. Buna karşın TSS'de ise 2014'te 60 bini aşkın sigortalı adedi, geçen yıl sonunda yaklaşık 1.4 milyona yükselmiş. TSS'nin ‘kartopu' etkisiyle büyüdüğünü ifade eden Ortaç, bunun nedenlerini şöyle özetledi: “Hastane maliyetlerindeki artış nedeniyle özel sağlık sigortasında primler ‘tehlikeli' şekilde artıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise primler makul seviyelerde. Özel sağlık sigortasının müşteri kitlesinin aynı olmasına karşın, tamamlayıcı sağlık sigortası bugüne kadar sağlık sigortası ile tanışmamış farklı kitlelere de fırsat sunuyor.”

Şirket olarak TSS ürününe bu doğrultuda yatırım yaptıklarını vurgulayan Ortaç, pazardaki büyümenin epey üzerinde bir büyüme ile ilerlediklerini de söyledi.



SGK payı düşürülüp TSS teşvik edilebilir

TSS'de birkaç yıl önce gündeme gelen sigortanın zorunlu olmasına yönelik tartışmaları hatırlattığımız Ortaç, zorunluluk fikrine karşı olduğunu ve bireylerin TSS'yi isteyerek almaları gerektiğini savunuyor. Ortaç'a göre, TSS'de sigortalı adedinin daha da artması için birkaç faktör çok önemli. Öncelikle, fiyatların bugünkü seviyelerde tutulması ve ciddi artışlar olmaması şart. Ayrıca, devletin de TSS'yi teşvik etmesi gerekiyor.