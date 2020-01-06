2020’de hangi önemli astronomi olayları olacak? İşte tarihleri…

Bu yıl boyunca Süper Ay, göktaşı yağmurları, Güneş tutulması ve gezegenlerin “öpüşmesi” gibi önemli gök olaylarının yaşanması bekleniyor.

DÖRT SÜPER AY

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Ay’ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı “Süper Ay” olarak adlandırılıyor.

Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.

Dünya’ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

Yılın ilk Süper Ay’ı 9 Şubat’ta, diğerleri ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta gözlenebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU

Meteor yağmurları Temmuz ortasından Ağustos ortasına kadar her gece izlenebilen ve heyecanla beklenen gökyüzü olaylarından biridir.

Dünya atmosferine çarpan meteorların sayısının artması ile oluşan olay, meteor yağmuru ya da yıldız kayması olarak adlandırılır.

Bu olay her yıl, Dünya uzaydaki göktaşı parçalarının arasından geçerken oluşur. Atmosfere çarpıp parçalanan meteor sayısı saatte 80’i bulabilir.

En ünlü meteor yağmuru ise her yıl Ağustos ayında doruğa çıkan Perseid yağmurudur. Perseid meteoru, Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın minik bir parçasıdır.

Bu yıl meteor yağmurunun doruğa çıktığı tarih 12 Ağustos gecesi olacak.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU

Geminid (İkizler) meteor yağmuru her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı. Dünya Güneş’in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçiyor.

Bu parçalar atmosfere girdiğinde ışık saçarak parçalanıyor. Karanlık bir gecede saatte 120 meteor görmek mümkün olabiliyor. Bunların hızı 130 bin km’ye düştüğü için çıplak gözle daha kolay gözlenebiliyorlar.

Bu olayın doruğa çıkacağı tarih ise bu yıl 14-15 Aralık olacak.

Meteorlar oldukça parlak ve farklı renklerde gözlenebilecek. Havai fişeklerde olduğu gibi bu meteorlarda da sodyum ve kalsiyum gibi maddelerin olması, atmosfere girip yanmaya başladıklarında renk oluşuma neden oluyor.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI

En nadir meydana gelen ve büyük heyecanla beklenen gökyüzü olaylarından biri olan tam Güneş tutulması bu yıl 14 Aralık’ta gerçekleşecek.

O tarihte Ay, Güneş ile Dünya arasına girecek ve Dünya Ay’ın gölgesinde kalacak.

Güneş tutulması bu yıl en iyi güney yarımkürede Yeni Zelanda, Şili veya Arjantin’de gözlenebilecek. Brezilya’nın güneyinde de kısmi gözlem yapılabilir.

GEZEGENLERİN ÖPÜŞMESİ

2020’de kış gündönümünün yaşanacağı 21 Aralık’ta bir başka uzay olayı daha gerçekleşecek: Jüpiter ve Satürn’ün kesişmesi.

Güneş sisteminin bu iki dev gezegeni, günbatımının hemen ardından birbirine çok yaklaşıp “öpüşüyor” görünecek.

Ancak bizim perspektifimizden yakın görünen gezegenler arasındaki mesafe aslında milyonlarca kilometre olmaya devam edecek.