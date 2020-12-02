Elon Musk’tan Mars müjdesi

Merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan SpaceXin sahibi Elon Musk, merakla beklenen Mars’a insan göndereceği tarihi açıkladı. Almanya’nın başkenti Berlin’deki Axel Springer Ödülleri’nde konuşan Musk, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak. Şanslıysak belki 4 yıl sonra” dedi. Musk, iki yıl içinde Mars’a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da keydetti.

Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASAdan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi’yi uzay istasyonuna gönderilmişti. DHA