Alan adı yetkisi BTK’ya devrediliyor

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “.tr” ibareli alan adlarını sağlama yetkisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) devredilecek.

Resmi Gazete’nin 17 Ekim tarihli sayısında yayımlanan internet alan adları tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğle, başvuru, yenileme, iptal gibi alan adlarıyla ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık kayıt kuruluşu, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili diğer mevzuata uyma yükümlülüğünü taşıyacak.

BTK tarafından belirlenen şartlar dahilinde TRABİS’e entegre olarak çalışan kayıt kuruluşları, sistemlerini ve yedeklemelerini Türkiye sınırları içerisinde tutmak zorunda olacak. “.tr” uzantılı alan adlarının, yaklaşık 10 milyon TL’lik bir pazar payına sahip olduğu belirtiliyor.

PROTOKOL 2018 ARALIK’TA İMZALANMIŞTI

ODTÜ tarafından 8 Mayıs 2019 tarihinde sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada 28 Aralık 2018 tarihinde alan adı yetkisinin BTK’ya geçişine ilişkin protokolün imzalandığı hatırlatılarak şu ifadeler kullanılmıştı:

BTK tarafından üzerinde uzlaşılmış ilkeler doğrultusunda, kurulacak “tr” ağ bilgi sistemi TRABİS’in faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar 2016 yılında başlatılmıştı. Titiz bir şekilde yürütülen teknik ve idari ön çalışmalar üç yıl sürmüş, TRABİS’in faaliyete geçmesi ile BTK’ya devrine ilişkin hususlar konusunda usul ve esasların belirlenmesine yönelik protokol ise 28 Aralık 2018 tarihinde imzalanmıştı.

ODTÜ ve BTK’nın IANA/ICANN’e devir onayı için yaptığı ortak başvuru ise 3 Mayıs 2019 tarihinde onaylanarak web sitelerinden açıklandı. Protokole göre; TRABİS’in devreye alınması çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak, takip eden 2 yıl boyunca da ODTÜ işletmen olarak hizmet vermeye devam edecektir. BTK ile uyumlu bir şekilde bu geçiş sürecinden alan adı sisteminin, ilgili paydaşların ve internet ekosisteminin zarar görmeden ve daha da büyüyerek çıkması için gereken çaba ve özen gösterilecektir. Bu süreçte ve sonrasında, interneti Türkiye’ye getiren Üniversitemiz; internetin gelişmesi ve yaygınlaşması için öncü rolünü devam ettirecektir.

TÜRKİYE İLK KEZ ODTÜ’DEN İNTERNETE GİRDİ

Türkiye’nin ilk internet ağı projesi, 1991 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından başlatıldı. İlk internet bağlantısı ise bundan tam 25 yıl önce gerçekleşti. 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na ait yönlendiriciler ve PTT’den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat kullanılarak Türkiye’deki ilk internet bağlantısı kuruldu.