Apple One nedir? İşte paketlerin ücret tarifesi…

Kullanıcılar Apple One servisinden üç ayrı paket imkanı ile yararlanabilecek. Bireysel, Aile ve Premium paketlerinin ücretleri de dün yapılan etkinlikte tanıtıldı.

14.95 dolardan satılacak olan Bireysel Apple One paketi ile Apple Music, Apple TV, Apple Arcade ve Apple Cloud aboneliğine sahip olunacak.

Aile paketinin ücreti ise 19.95 dolar olarak açıklandı. Yine aynı servislerden yararlanacak kullanıcılar, aile olarak bu pakete sahip olabilecek.

Apple One Premium ise en pahalı paket oldu. Aylık 29.95 dolardan satılacak pakete sahip kullanıcılar, Apple Music, Apple Cloud, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness ve Apple News uygulamalarından yararlanabilecek.