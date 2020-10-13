Apple, yeni iPhone 12 ailesini tanıtıyor! İşte özellikleri ve fiyatı…

ABD merkezli teknoloji firması Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12 ailesinin bu akşam tanıtımını yapacak.

Türkiye saati ile 20.00’de başlaması beklenen tanıtım, Apple Park’ta gerçekleşecek. Teknoloji devinin 4 farklı iPhone modelini tanıtması öngörülüyor.

iPHONE 12’NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İlk model iPhone 12’nin 6.1 inç ekrana sahip olduğu belirtilirken 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılması bekleniyor.

iPhone 12 Pro adıyla duyurulması beklenen diğer modelin ise 999 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre teknoloji uzmanları, şirketin yeni telefonların kenarlarında bulunan anten bölgesiyle 5G teknolojisine geçeceğini öne sürüyor. (İHA)