Apple’a bir yavaşlatma davası da Avrupa’dan

Avrupa merkezli bir tüketici hakları savunucu grubu Amerikalı teknoloji devi Apple’a iPhone’larını kasten yavaşlatan güncellemeleri indirmeleri için kandırdığı iddiasıyla dört Avrupa ülkesinde yaklaşık 180 milyon Euro tazminat davası açtı.

Bu davanın temelinde Apple’a aynı suçlamayla yaklaşık 500 milyon dolarlık bir davanın Amerika’da da açılmış olması yer alıyor. Apple, uzun süreli davalardan kaçınmak istediğini belirterek ABD’de anlaşmayı kabul etmişti.

Yeni davaların arkasındaki tüketici savunucu grubu Euroconsumers’ın politika ve uygulama başkanı Els Bruggeman, “Apple, bataryayla ilgili sorunları maskelemek için güncellemelere zorladı” dedi.

Avrupalı tüketiciler ve bağlı gruplar çarşamba günü Belçika ve İspanya’da toplu dava açarken, İtalya ve Portekiz’de de önümüzdeki haftalarda ek davalar açılması planlanıyor.

İddialar, 2014 ve 2020 yılları arasında dört ülkede satılan 3 milyondan fazla iPhone 6, iPhone 7 ve iPhone SE modelini kapsıyor.

Apple, Gibson Dunn & Crutcher’daki avukatlarının 6 Ağustos tarihli Avrupa tüketicilerine yazdığı bir mektupta, Apple’ın bunu “asla yapmayacağını” söyledi. İddiaları “gerçek ve hukuken yanlış” olarak nitelendirdi.

Apple Financial Times’a yaptığı açıklamada şunları ekledi: “Hedefimiz her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünler yaratmak oldu ve iPhone’ları olabildiğince uzun süre dayanmasını sağlamak bunun önemli bir parçası.”

Apple, 2017’deki ilk kamuoyu tepkilerinin ardından, pillerin değiştirilmesi için indirimler sundu ve bir özür yayınladı. Beklenmeyen kapanmaları önlemek için eski telefonlardaki gücü yönetmeye çalıştığını söyleyerek işlemci hızlarının yavaşladığını kabul etti.

Fransa’nın tüketici hakları savunucusu, tüketicileri yanıltmaktan dolayı Şubat ayında Apple'a 25 milyon euro para cezası verdi. 2018’in sonlarında, İtalya’nın rekabet otoritesi, yazılım güncellemelerinin “ciddi arızalara neden olduğunu ve performanslarını önemli ölçüde düşürdüğünü” belirledikten sonra Apple’a maksimum ceza olan 10 milyon euro para cezası verdi. Ayrıca benzer iddialar nedeniyle Samsung’a 5 milyon euro para cezası verdi.

Avrupa tüketicileri, Apple’ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiğini ve telefon başına 29 ila 89 euro (veya birim başına ortalama 60 euro) istediğini iddia ediyor. Tazminat, Apple tarafından belirlenen pil değiştirme maliyetlerine dayanıyor.

Cuma günü San Jose, California’da yapılacak son duruşmada bir yargıç tarafından onaylanabilecek önerilen ABD anlaşması, Apple’ın telefon başına 25 dolar ödemesini istiyor.