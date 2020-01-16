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Facebook’u farklı sitelere üye olmak için kullananlar dikkat!

Facebook bir sosyal medya hesabının ötesinde farklı sitelere de giriş sağlayan bir sanal kimlik haline geldi. Farklı internet sitelerinde üye olmak yerine Facebook hesabıyla giriş sağlanabiliyor ancak bu noktada bilgilerimizi hem ziyaret ettiğimiz sitelerle hem de Facebook'la paylaşmış oluyoruz. Kişisel veri paylaşımı konusunda bilinçlenilmesi için Facebook, artık farklı sitelere girişlerde bildirim göndererek gizliliği korumayı hedefliyor.

09:46 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Facebook’u farklı sitelere üye olmak için kullananlar dikkat!

Facebook, kullanıcılarına ne kadar bilgi paylaşmayı seçtikleri konusunda yardımcı olmaya başladı. Bunun ilk adımı da üçüncü parti uygulamalara giriş yapan kullanıcılara bildirim gönderme işlemini gerçekleştiriyor. Bildirimde hangi uygulama ya da siteye giriş yaptığınızı görebiliyor ve isterseniz uygulamanın hesabınıza erişimini kaldırabiliyorsunuz.

GÜVENLİĞİ ŞÜPHELİ

Farklı sitelere Facebook hesabıyla giriş yapmak kolay gözükse de bir site ya da uygulama profilinize eriştiğinde hem onlara kendi bilgilerinizi sunmuş oluyorsunuz hem de Facebook sizin hakkınızda bir şeyler daha öğrenmiş oluyor.

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Son güncelleme: 10:29 16.01.2020
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