Gezegenler 2 bin yıl önceki gibi aynı hizaya gelecek

21 Aralık gecesi gökyüzünde çok da sık ratlanmayan bir olayın gerçekleşmesi bekleniyor. Bilim adamları, gökyüzü meraklılarına bu görsel şöleni kaçırmamalarını aksi halde hayal kırıklığı yaşayabileceklerini söylüyor.

Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin yolları, 21 Aralık gecesi dünya açısından bakıldığında kesişecek ve çıplak gözle “çift gezegen” olarak görülebilecek. Kimi gökbilimci ve bu konuyu takip edenler bu olayı, 2000 yıl önce gerçekleşen ve gökyüzünde parlak bir ışık kaynağı görülen duruma benzetiyor.

Kimine göre 2000 yıl önce Hz. İsa doğarken Bethelem Kasabası üzerinde çok parlak bir yıldız ya da gök cismi görüldü. Hâlâ gizemini koruyan bu durum Bethlehem Yıldızı olarak tanımlanıyor.

Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü’nden Dr. Carolin Crawford BBC’ye verdiği mülakatta, “2000 yıl önce, insanlar gece gökyüzünde neler olup bittiğinin çok daha fazla farkındaydılar. Bu nedenle Bethlehem Yıldızı’nın böyle bir gezegensel hizalanma olması imkansız değil” dedi.

Dr. Crawford, “Kasvetli kış mevsiminde gökyüzünün temiz olduğu bir güne denk gelirse, her iki gezegen de güneybatıdan gün batımında kısa bir süre sonra ufkun hemen üzerinden görülebilecek. Bu görüntüyü açık bir havada yakalamak için çaba sarf etmeye değer” diye konuştu.

400 YIL SONRA BURDA OLMAYACAĞIZ

Gezegenlerin Güneş etrafındaki yolculuklarında yolları kesişirken, kesişmeler çok nadir olmuyor. Ancak bu kavuşma diğer durumlardan biraz daha özel. Manchester Üniversitesi’nden bir astrofizikçi olan Prof. Tim O’Brien, BBC News’e “Gezegenlerin bu kadar yakın olması oldukça dikkat çekici. İki gezegen, 800 yıldır karanlık bir gökyüzünde birbirine bu kadar yakın olmamıştı” dedi. Prof. O’Brien şöyle devam etti: “Birleşik Krallık’tan yıldızlara bakmak hiç elverişli değilken bu durum değişebilir. Gezegenler hava karardığında güneybatıda yer alacaklar. Bu görüntüyü yakalamak için gökyüzü kararır kararmaz oraya gitmelisiniz. Hiçbirimiz 400 yıl sonra buralarda olmayacağız, bu yüzden sadece hava durumuna dikkat edin ve fırsatınız olursa dışarı çıkın.”