Huawei P30 Pro Google desteği olacak mı? Huawei P30 Pro özellikleri neler olacak?

Huawei'nin, Almanya'da açılan sitesinden yeni model sürprizi yaşandı. Huawei, geçtiğimiz dönemlerde bazı akıllı telefon modellerini yeniden tasarlayarak güncellenmiş şekilde satışa sundu. ABD tarafından uygulanan ambargoyu kırmak isteyen Çin merkezli teknoloji devi, en çok tutulan telefonlarından Huawei P30 Pro'nun yeni sürümlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki, yeni sürüm telefonlarda Google desteği olacak mı? İşte P30 Lite New Edition ve P30 Pro New Edition olacak telefonların özellikleri…

HUAWEİ P30 PRO GOOGLE DESTEĞİ OLACAK MI?

Huawei tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak, Huawei'nin Almanya'da yayına aldığı sitesindeki ibareler, yeni sürüm tlefonlarda Google desteği olacağı algısı oluşturdu. Dev teknoloji şirketini yakında zamanda yeni telefonlarının tanıtımını yapacağı tahmin ediliyor.



HUAWEİ P30 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6,53 inç, 2K OLED, 409 ppi

Boyutlar: 158.1 x 73.1 x 8.8 mm

Ağırlık: 198 gram

Arka Kamera: 40 MP, 40 MP, 8 MP, ve 3D ToF

Ön Kamera: 24 MP, 3D ToF

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990, 7nm+

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB

Batarya: 4500 mAh

Bağlantı: Kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 5G özel sürüm, Wi-Fi 6

Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass 6

İşletim Sistemi: Android 10 ve EMUI 10.0