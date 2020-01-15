Instagram’ın mesajlaşma özelliği ‘Direct’ web sürümüyle masaüstüne geliyor!

Instagram, direkt mesaj altyapısını web sürümüne getiriyor. Test aşamasındaki özellik, kullanıma sunulduğu andan itibaren kişilerin tarayıcı üstünden mesajlaşmasına imkan taşıyacak. Uzun yıllardır kullanıcıların en çok ziyaret ettiği sosyal paylaşım sitelerinin başında yer alan Instagram’da en çok şikayet edilen durumlardan biri WEB kullanımında Instagram hesaplarının özel mesaj (DM) seçeneğinin olmamasıydı.

Test edilen özellik, kişilerin tarayıcı üstünden mesajlaşmasına imkan tanıyacak. Test aşamalarının başarılı sonuçlanması durumunda ise özellik kullanıma açılacak.

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