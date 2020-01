iOS 14’ün hangi iPhone modellerine yüklenebileceği ortaya çıktı!

Apple’ın iPhone 11 modellerinin tanıtımında duyurduğu İOS 13’un üstünde henüz uzun süre geçmemesine rağmen İOS 14 için bilgiler gelmeye başladı. Merak edilen konuların başında ise hangi telefonlarla uyumlu olacağı geldi. Apple, 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyeceğini açıklamıştı. İşte İOS 14 hakkında merak edilen detaylar…

İOS 14 HANGİ TELEFONLARLA UYUMLU OLACAK?

Apple’ın kullanıma sunacağı işletim sistemiyle ilgili henüz herhangi bir bilgi bulunmazken, İOS 14’ün hangi telefonları destekleyeceği ise ortaya çıktı. iOS 14 güncellemesini alacağı iddia edilen cihazlar şunlar;

Phone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)