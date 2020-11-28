Kendini 5 bin defa yenileyen sensörlü cilt ürettiler

Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, ‘elektronik dış görünüm’ veya ‘e-cilt’ olarak bilinen bir ürün geliştirdi. Araştırma ekibi, insan cildi kadar hassas olduğu için gelecekte bir kişinin sağlığını veya bir uçağın yapısal durumunu izlemek için kullanılabileceğini söylüyor.

Orijinal boyutunun 28 katına kadar uzayabilen ürün, protezlerde bir deri görevi olarak kullanılabilecek. E-cilt saniyenin onda birinden daha kısa bir sürede ise herhangi bir nesneye tepki verebiliyor.

Araştırmacılar cildin ‘esnek yüzeylerini’ oluşturmak için silika nanopartiküller ile güçlendirilmiş bir hidrojel kullandı ve bunu oldukça iletken nano teller kullanarak 2D titanyum karbür MXene sensörü ile birleştirdi.

İnsan derisini kopyalamaya yönelik önceki girişimler, aktif bir nano malzemeden yapılmış bir sensör katmanını cilde yapışan esnek bir katmanla birleştirmiş oldu.

Daha önceki denemelerde bu iki katman arasındaki bağlantı genellikle ya çok zayıf ya da çok güçlü oluyordu. Ayrıca dayanıklılığını, duyarlılığını veya esnekliğini bu kalınlık azaltıyordu ve bu da kırılma olasılığını artırıyordu.

Science Advances dergisinde yayınlanan makalenin yazarı Dr. Yichen Cai, deri elektroniğinde renk ve şeklin muhteşem bir hızla değişmeye devam ettiğini belirterek, “2D sensörlerin ortaya çıkışı, bu atomik olarak ince, mekanik açıdan güçlü malzemeleri işlevsel, dayanıklı yapay yüzeylere entegre etme çabalarını hızlandırdı. Hidrojellerin yüzde 70’ten fazlası sudur ve bu da onları insan cilt dokularıyla çok uyumlu hale getiriyor. Bir e-cildin, insan cildinin elastikiyetini ve hızlı iyileşmesini taklit eden, tekrarlanan kullanımdan sonra dayanıklılığını sürdürmesi çarpıcı bir başarı” diye konuştu.

TANSİYONU İZLEYECEK, BİNALARIN SAĞLIĞINI ÖLÇECEK

Cai şöyle devam etti: “Yeni buluş, kan basıncındaki değişiklikler dahil biyolojik bilgileri de izleyebilen protezlerin yapılmasına yardımcı olabilir. Bilgiler daha sonra Wi-Fi aracılığıyla paylaşılabilir ve bulutta saklanabilir. Keşfin ilk kullanım alanı tıbbi olacak olsa da e-cilt, Cai’ye göre, mobilya, uçak ve binaların yapısal sağlığını ölçmek için sensör bandı da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine fayda sağlayabilir.”

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