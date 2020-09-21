Mavi Dolunay nedir, ne zaman gerçekleşecek?

Her yıl 12 dolunay yaşanırken, 2020 yılında Mavi Dolunay ile birlikte toplamda 13 dolunay meydana gelecek. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gök olayının gerçekleşeceği gün için zaman verdi.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay, dolunay evresinin ay içerisinde ikinci defa meydana gelmesidir. İsminden dolayı Ay’ın farklı bir renge bürüneceği düşünülse de herhangi bir renk değişimi olmayacak.

Dünya’daki fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleri nedeniyle geçmişte mavi tonlarında görülen Dolunay’a bu isim verilmiştir.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN OLACAK?

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay' olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.