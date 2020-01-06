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NASA açıkladı! İşte Samanyolu Galaksisi’nin merkezi….

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntülemeyi başardı. Stratosfer Gözlemevi Teleskobu SOFIA'nın çektiği panaroma görüntüde, yoğun gaz bulutları ve toz kıvrımları yer alıyor.

Sozcu.com.tr
23:51 -
Haberler Bilim - Teknoloji
NASA açıkladı! İşte Samanyolu Galaksisi’nin merkezi….

SOFIA Bilim Merkezi’nde araştırma yürüten bilim insanı James Radomski, Samanyolu Galaksisi’nin merkezinin görüntülenmesine ilişkin “Daha önce hiç görmediğimiz Samanyolu Galaksisi’nin merkezini detaylı olarak görmemiz inanılmaz. Eksik parçaları birleştirerek bir bulmacayı çözmek gibi. SOFIA verileriyle bazı eksik parçaları dolduruyor ve bizi bütün resme önemli ölçüde yaklaştırıyor” dedi.

NASA’nın bu keşfi, büyük yıldızların nasıl oluştuğuna, süper kütleli karadeliklerin nasıl oluştuğuna ve Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde neler yaşandığına dair araştırmalara öncülük edecek.

Amerikan Astronomi Derneği tarafından Honolulu’da düzenlenen toplantıda sunulan yeni araştırmanın ilk sonuçları, yakında Astrophysical Journal’de yayımlanacak.

ABD astronomi Bilim bilim insanı Gözlemevi NASA Samanyolu Galaksisi uzay
Son güncelleme: 23:52 06.01.2020
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