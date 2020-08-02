Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

SpaceX şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya’ya döndü.

22:30 -
Haberler Bilim - Teknoloji
SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

ABD'li SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü.

UZAYDAN DÜNYA’YA 19 SAATLİK YOLCULUK

Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı.

ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu. (İHA)

İLGİLİ HABERDünya basını SpaceX'in tarihi uzay uçuşunu böyle gördüDünya basını SpaceX'in tarihi uzay uçuşunu böyle gördü

İLGİLİ HABERJohnny Depp Elon Musk'u cinsel organını kesmekle tehdit etti, Musk kafes dövüşü teklifi geldiJohnny Depp Elon Musk'u cinsel organını kesmekle tehdit etti, Musk kafes dövüşü teklifi geldi
ABD astronot Corona Dünya Ekonomi Haber NASA New York sudan uzay
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more