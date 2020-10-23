Telefonunuz biberlerin ne kadar acı olduğunu söyleyecek

Taylandlı bilim adamlarının geliştirdiği Chilica-Pod, satışa çıktığında “Of bu biber de çok acıymış” yakınmalarını ortadan kaldırabilir.

Telefonunuza C tipi USB ile bağlayacağınız cihaz etanol ile karıştırılmış, değiştirilebilir kağıt tabanlı sensörlere sahip. Chilica-Pod adlı cihaz küçük bir cebe sığabiliyor.



Tayland Songkla Üniversitesi Profesörü Warakor Limbut’un liderliğini yaptığı geliştirici ekip tarafından geliştirilen cihaz özellikle gurmelerin hayatını kolaylaştırabilir.

Profesör Limbut, “Test noktasında biber örneklerinde acı seviyesini doğrudan tespit etmek için taşınabilir bir elektrokimyasal sensör tasarladık ve imal ettik” diyor.

Ayrıca ekip, bu sensöre bir damla seyreltilmiş biber acısı eklediğinde bileşik oksidasyon ve indirgeme reaksiyonlarına girdiğini ve cihazın algılayabileceği bir elektrik akımı üretti.

Sensörü optimize ettikten sonra, araştırmacılar bunu altı kurutulmuş biber örneğindeki acı konsantrasonlarını belirlemek için kullandılar. Etonolle eklenen acı biberden bir numune oluşturan ekip cihazın 7.5 ile 90 mikromolar arasında doğru ölçüm yaptığını belirledi.

Acı konsantrasyonu ne kadar yüksekse biberin acısının da uygulamada o kadar yüksek olduğu belirtiliyor. Bir defa ticarileştirilen bu teknoloji, benzer bir görünüme sahip ancak farklı acı değerlerine sahip olan biberleri fark etmeyi sağlayabiliyor.