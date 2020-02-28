VPN nedir? VPN ve DNS değiştirme ile Twitter ve Facebook’a giriş yapılır mı?

VPN uygulamaları genel manada bir kimlik saklamak ve yaşanan ülke de yasak olan internet sitelerine girmek için kullanılan bir uygulamadır. VPN ve DNS değiştirme yöntemi ile başka bir noktadan internete bağlanmış gibi olacağından bölgenizdeki Twitter, Facebook gibi siteler de dahil teknik arızadan dolayı giriş yapılamayan sitelere bağlanabilirsiniz. Piyasada gerek masaüstü gerekse de mobil cihazlar için pek çok VPN programı bulunmaktadır. Google Play'de kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları yüksek olan VPN uygulamaları daha güvenilir olarak görülmektedir.

VPN NASIL KULLANILIR?

Google Play ya da AppStore'dan indireceğiniz VPN programı diğer normal programlar gibi bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra programı çalıştırdığınızda internet trafiğiniz yönlendirilir ve istediğiniz sitelere giriş yapabilirsiniz. iPhone için Appstore ve Android için Google Play'de onlarca farklı VPN uygulamasını bulabilirsiniz.

DNS NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

DNS sunucusu modemden ve internete bağlanılan cihazın ayarlarını değiştirilerek değiştirilebilir. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın Yerel ağ Bağlantısı ayarlarına girip DNS numaralarını değiştirerek de Youtube, Facebook ve Twitter gibi sitelere giriş yapabilirsiniz. Bunun için Windows'ta Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni açın ve Yerel Ağ Bağlantısı'na tıklayın. Açılan pencerede “Özellikler”e girin. Yeni açılan pencerede listeden İnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) satırını seçip yine “Özellikler”e tıklayın.

Son olarak açılan pencerede “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan:” şıkkını işaretleyip tercih ettiniz DNS numaralarını girip “Tamam”a tıklayararak DNS değiştirebilirsiniz.