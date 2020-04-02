WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Bakan Yardımcısı Sayan’dan açıklama!

Sosyal medyada yaşanan paylaşım ve giriş sorunu nedeniyle kullanıcılar WhatsApp, Instagram, Facebook’un çöküp çökmediğini ve nedenini merak ediyor. Gece saatlerinde dünyanın en fazla kullanılan bu üç sosyal paylaşım ve mesajlaşma uygulamasında global bir problem olduğu açıklandı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’dan geldi. İşte Bakan Yardımcısı Sayan’ın açıklamaları…

WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar zaman zaman uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirirken, açıklama Uaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’dan geldi. İşte Bakan Yardımcısı Sayan’ın açıklamaları…

Dr. Ömer Fatih Sayan: “Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.”